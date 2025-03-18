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Новости Липецка

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Аферист из Липецкой области обворовал полстраны, а напоследок кинул свою подругу

Аферист из Липецкой области обворовал полстраны, а напоследок кинул свою подругу

Коварный мужчина из города Грязи Липецкой области обвиняется в 37 преступных эпизодах. Потерпевшими по уголовному делу проходят жители Воронежской, Брянской, Рязанской, Новосибирской областей, а также из Красноярска, Оренбурга, Перми и Магнитогорска.

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