Аферист из Липецкой области обворовал полстраны, а напоследок кинул свою подругу

Коварный мужчина из города Грязи Липецкой области обвиняется в 37 преступных эпизодах. Потерпевшими по уголовному делу проходят жители Воронежской, Брянской, Рязанской, Новосибирской областей, а также из Красноярска, Оренбурга, Перми и Магнитогорска.