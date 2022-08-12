В ЛНР предложили открыть экспозицию Донбасса в бывшем павильоне «Украина» на ВДНХ

Председатель совета директоров группы компаний «Маршал» Сергей Горохов (город Луганск) обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой организовать на базе бывшего павильона «Украина» на ВДНХ экспозицию, посвящённую промышленности Донбасса.