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Царьград

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Мария Машкова ответила на критику за переезд в США

Мария Машкова ответила на критику за переезд в США

Мария Машкова, дочь Елены Шевченко и Владимира Машкова, проживающая в США, ответила на упрёки пользователей за разрыв с отцом и переезд.

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