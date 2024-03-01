Лучшие блюз музыканты всех времен - 18

Обзор лучших Blues Мan продолжается - выпуск 1 , выпуск 2 , выпуск 3 , выпуск 4 , выпуск 5 , выпуск 6 , выпуск 7 , выпуск 8 , выпуск 9, выпуск 10 , выпуск 11 , выпуск 12 , выпуск 13 , выпуск 14 здесь , выпуск 15 здесь , выпуск 16 , выпуск 17 , Рэй Чарльз - Ray Charles (1930 - 2004) Рэй Чарльз (Ray Charles) никогда не хотел быть знаменитым.
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