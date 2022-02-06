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Шольц заявил, что цель его визита в США – направить Кремлю «сплоченный сигнал» союзников

Шольц заявил, что цель его визита в США – направить Кремлю «сплоченный сигнал» союзников

Канцлер ФРГ Олаф Шольц утром в воскресенье, 6 февраля, в преддверии своей рабочей поездки в Соединенные Штаты Америки заявил, что цель его визита - направить "сплоченный сигнал" союзников Москве.

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