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Колячонок о слухах об отказе переходить в «Динамо» Минск: «Меня никто не спрашивал. Не реагирую на это»

25-летний защитник Владислав Колячонок прокомментировал слухи об отказе от перехода в « Динамо » Минск.

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