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Курс валют войдёт в новый диапазон, что ждать от рубля

Курс валют войдёт в новый диапазон, что ждать от рубля

Курс валют войдёт в новый диапазон, что ждать от рубля Ирэн ОрлонскаяВ среду, 6 марта, стоит обратить пристальное внимание на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, так как его речь может оказать значительное влияние на дальнейший курс доллара.

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