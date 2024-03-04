Курс валют войдёт в новый диапазон, что ждать от рубля Ирэн ОрлонскаяВ среду, 6 марта, стоит обратить пристальное внимание на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, так как его речь может оказать значительное влияние на дальнейший курс доллара.
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