Курс валют войдёт в новый диапазон, что ждать от рубля Ирэн ОрлонскаяВ среду, 6 марта, стоит обратить пристальное внимание на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, так как его речь может оказать значительное влияние на дальнейший курс доллара.