Вторжение в Курскую область глазами американских реалистов. Джеймс Карден, бывший сотрудник Госдепартамента США и бывший советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества, опубликовал на сайте American Conservative довольно дельную статью с анализом вторжения ВСУ в Курскую область.
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