"Общих" свидетелей начали опрашивать в суде по делу возможного маньяка Манишина

Всего суду предстоит опросить около 50 таких свидетелей В Калманском районном суде по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина начали опрашивать так называемых "общих" свидетелей, которые не связаны с конкретными жертвами.
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