В подписи видео в канале главы Чечни замечена ошибка в фамилии президента Узбекистана

ГРОЗНЫЙ, 30 мая, ФедералПресс. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал миллион рублей тому, что угадает, о чем он говорит на видео с президентом России Владимиром Путиным и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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