Вингер «МЮ» Диалло удалил все упоминания о клубе из соцсетей, а затем деактивировал аккаунты. Потом он объяснил, что сделал это из-за Рамадана

21-летний футболист, который в этом сезоне сыграл 63 минуты в трех матчах за клуб во всех турнирах (46 минут из них – в АПЛ), удалил из инстаграма все фото, связанные с «Манчестер Юнайтед», и оставил лишь фото со времен выступлений за «Сандерленд» в сезоне-2022/23.