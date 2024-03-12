НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Вингер «МЮ» Диалло удалил все упоминания о клубе из соцсетей, а затем деактивировал аккаунты. Потом он объяснил, что сделал это из-за Рамадана

21-летний футболист, который в этом сезоне сыграл 63 минуты в трех матчах за клуб во всех турнирах (46 минут из них – в АПЛ), удалил из инстаграма все фото, связанные с «Манчестер Юнайтед», и оставил лишь фото со времен выступлений за «Сандерленд» в сезоне-2022/23.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх