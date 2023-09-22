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Рассказы об энергопоездках

Рассказы об энергопоездках

Рассказы об энергопоездках   Ольга Завьялова         «Каждый из вас волен выбирать свою земную тропу, но не каждый из вас волен выбирать работу свою, каждый из вас волен прожить жизнь земную, но не каждый из вас волен определять и менять судьбу свою земную.

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