Спасатели ищут двух пропавших на катере мужчин в Красноярском крае

Спасатели ведут поиски двух мужчин, которые на катере уплыли из посёлка Приморск в залив Сисим Красноярского водохранилища и не вернулись.
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