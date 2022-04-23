Стэн Ван Ганди: «Разбазаренное преимущество» – это особенность игры, а не провалы команд»

Известный тренер, ныне эксперт Стэн Ван Ганди поделился мнением о том, как следует реагировать на ситуации, когда одна из команд НБА теряет крупное преимущество по ходу матча.

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