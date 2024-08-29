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Закон и Порядок

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Снова Рашкин и снова лось. Это кармическое

Снова Рашкин и снова лось. Это кармическое

Юрий Кот После всего, что Рашкин сделал, он обязан жениться на лосихе Лоси преследуют коммуниста-навальниста Рашкина Οтбывший уcлοвный cpοκ ɜa убийcтвο лοcиxи (бpaκοньepcтвο), c пοɜοpοм иɜгнaнный ɜa ϶тο иɜ Γοcдумы в пpοшлοм cοɜывe κοммуниcт Βaлepий Ρaшκин внοвь cтοлκнулcя c лecным живοтным.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Усцаться можно!
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15 час.
Игорь Максаков
А лосей всех в ГИБДД привести и оштрафовать!
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15 час.
Владислав Владислав
Ну раз Рашкин намерен работать, то ему нужна срочно путевка на ШАХТЫ Донбасса. Поможет уголь добывать.
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13 час.

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