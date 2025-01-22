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В ГД внесут законопроект о приоритете жен мобилизованных при трудоустройстве

В ГД внесут законопроект о приоритете жен мобилизованных при трудоустройстве

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет 22 января в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить жен мобилизованных преимущественным правом при устройстве на работу в государственные организации и воинские части, а также на сохранение должности при сокращении штата.

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