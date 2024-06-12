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Квартира, дом, дача

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Что делать, если вы обнаружили паутину и гусениц на яблоне?

Что делать, если вы обнаружили паутину и гусениц на яблоне?

Гусеницы - исключительные вредители, плетущие своисети летом на яблоне. А что за паутина появилась на кончиках ветвей? Питаясь не только листвой, вредители яблонимогут нанести серьезный ущерб деревьям и урожаю.

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