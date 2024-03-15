В Новоаннинской гимназии также прошло традиционное гуляние, посвящённое прощанию с зимой. Праздник проходил весело и задорно, он завершился традиционным сжиганием чучела и застольем с блинами.
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В Новоаннинской гимназии также прошло традиционное гуляние, посвящённое прощанию с зимой. Праздник проходил весело и задорно, он завершился традиционным сжиганием чучела и застольем с блинами.