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Песков рассказал, когда Россия завершит СВО

Россия завершит специальную военную операцию (СВО), когда добьется своих целей и обеспечит безопасность для будущих поколений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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