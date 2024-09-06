Песков рассказал, когда Россия завершит СВО

Россия завершит специальную военную операцию (СВО), когда добьется своих целей и обеспечит безопасность для будущих поколений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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