НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Чаллыдагы рейд нәтиҗәләре буенча кече үлчәмле судно йөртүчеләр җаваплылыкка тартылган

Чаллыда кече үлчәмле җиде судноның йөртүчесен Кама транспорт прокуратурасы һәм Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Кече үлчәмле суднолар буенча дәүләт инспекциясенең ТР буенча Баш идарәсе хезмәткәрләре үткәргән рейд нәтиҗәләре буенча җаваплылыкка тартканнар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии