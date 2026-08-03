Чаллыдагы рейд нәтиҗәләре буенча кече үлчәмле судно йөртүчеләр җаваплылыкка тартылган

Чаллыда кече үлчәмле җиде судноның йөртүчесен Кама транспорт прокуратурасы һәм Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Кече үлчәмле суднолар буенча дәүләт инспекциясенең ТР буенча Баш идарәсе хезмәткәрләре үткәргән рейд нәтиҗәләре буенча җаваплылыкка тартканнар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии