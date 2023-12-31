Лавров назвал препятствие для переговоров Израиля и Палестины

Лавров призвал палестинские движения объединиться для переговоров с Израилем Глава МИД России Сергей Лавров призвал палестинские движения объединиться на платформе Организации объединения Палестины (ООП), чтобы начать переговоры с Израилем.
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