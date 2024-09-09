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Царьград

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  • Дмитрий Боев
    Одно &quot;но&quot; : кому на хрен нужна радиоактивная пустыня, лишённая инфраструктуры, энергосетей и возможности на..."Дни этой области...
  • Дмитрий Гурин
    Оскорбил нохчей. Да их оскорблять нет смысла, эта молодая борзота все что "не по нашему" считает оскорблением. Вот то...Драка с чеченцами...
  • Sobering
    Именно валяться будет батька, т.к. Путин не даст разрешение на ТЯО, баран ты наш тупомозглый. Подумай над тем, зачем ...ВСУ занесли много...

В Ростове двое мужчин устроили драку в гастрономе в центре города

В Ростове двое мужчин устроили драку в гастрономе в центре города

Обоих пришлось задержать правоохранителям.В гастрономе "Центральный" на Ворошиловском проспекте в центре Ростова-на-Дону вечером 8 сентября произошла стычка между посетителями.

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