Четырехмиллионный гость выставки «Россия» выиграл поездку в Краснодарский край

Жительница Тулы Дарья Молодцова 5 января стала четырехмиллионной посетительницей Международной выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ и выиграла туристическую поездку в Краснодарский край, а также сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников в России.
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