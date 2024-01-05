Четырехмиллионный гость выставки «Россия» выиграл поездку в Краснодарский край

Жительница Тулы Дарья Молодцова 5 января стала четырехмиллионной посетительницей Международной выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ и выиграла туристическую поездку в Краснодарский край, а также сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников в России.