Вместо вкусных, но давно привычных котлет из мясного фарша лучше сделаем котлеты из печени. Обжариваются они в минуты и получаются очень нежными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- ЕГ Каковы риски обан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым