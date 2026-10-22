Вчера, 21 октября, по всей Нижегородской области будущие выпускники написали пробное итоговое сочинение.
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УДАЧИ РЕБЯТАМ!! Пусть стараются получают образование. ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК СЕЙЧАС СРАБОТАЮТ!! Такое и будущее у них будет.... С неба ничего не свалится... Помните это!! БУДЬТЕ УМНИКАМИ, РЕБЯТА!! СТАРАЙТЕСЬ!!