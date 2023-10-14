«Россия обязана подчиниться и выполнить наши требования»: Вашингтон выдвинул новый ультиматум Москве

есть ещё один неплохой приём, одной рукой за кадык держишь, второй за яйца, слегка прижимаешь и объясняешь что нужно делать, доходит быстро и качественно, сам как то объяснял одному придурку на практике своей пример провожу 👍

Erl Schweizer

Сами содействовали организации ООН у черта на куличках в западном полушарии точняком в логове империализма. Сами обдирали собственный народ и тащили в штаты миллиарды. Сами по дешевке продали штатам Аляску. Сами кинули предков и рванули сломя голову снова в капитализм. Сами отдали ГДР. Сами гоняли на запад природные ископаемые по дешевке, лишь бы угодить мистерам, сэрам, пэрам, мусье и даже херам, которых ценой 25 миллионов жизней кое как выперли из своей страны. Борзота не с пустого места появляется, штаты еще ни разу не получали по роже, а бомб пораскидали по миру выше крыши.