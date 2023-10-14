СССР-Россия
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СССР-Россия

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«Россия обязана подчиниться и выполнить наши требования»: Вашингтон выдвинул новый ультиматум Москве

«Россия обязана подчиниться и выполнить наши требования»: Вашингтон выдвинул новый ультиматум Москве

Забавно получается, неужели Вашингтону не надоело выдвигать бесконечные ультиматумы России, на которые Москва вообще не обращает никакого внимания и выполнять, конечно не собирается.

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Комментарии
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В С
ПЕндосы , идите в пешее эротическое путешествие.
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4 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
есть ещё один неплохой приём, одной рукой за кадык держишь, второй за яйца, слегка прижимаешь и объясняешь что нужно делать, доходит быстро и качественно, сам как то объяснял одному придурку на практике своей пример провожу 👍
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4 час.
Erl Schweizer
Сами содействовали организации ООН у черта на куличках в западном полушарии точняком в логове империализма. Сами обдирали собственный народ и тащили в штаты миллиарды. Сами по дешевке продали штатам Аляску. Сами кинули предков и рванули сломя голову снова в капитализм. Сами отдали ГДР. Сами гоняли на запад природные ископаемые по дешевке, лишь бы угодить мистерам, сэрам, пэрам, мусье и даже херам, которых ценой 25 миллионов жизней кое как выперли из своей страны. Борзота не с пустого места появляется, штаты еще ни разу не получали по роже, а бомб пораскидали по миру выше крыши.
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3 час.

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