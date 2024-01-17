СЕО инвесткомпании Morgan Creek Capital Марк Юско: «Справедливая цена биткоина — $50 000»

Глава инвестиционной компании Morgan Creek Capital, Марк Юско, высказал свои мысли относительно недавно одобренных в США спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин и их возможного воздействия на криптовалютный рынок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии