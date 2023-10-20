В санатории, победившем в конкурсе Минкурортов Крыма, обновили бассейны

В одном из санаториев Большой Ялты обновили бассейны благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" Санаторий «Дюльбер», улучшил условия для отдыхающих, обновив свои бассейны, - сообщили в официальном туристическом портале Крыма "Travel Crimea".