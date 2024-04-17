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Глава Минобороны Китая: Пекин не готов мириться с сепаратизмом на Тайване

Глава Минобороны Китая: Пекин не готов мириться с сепаратизмом на Тайване

Официальный Китай никогда не будет мириться с сепаратистской деятельностью на Тайване. Такое заявление сделал глава минобороны КНР Дун Цзюнь во время беседы по видеосвязи с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

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