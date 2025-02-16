Каллас заявила, что мирные россияне не гибнут в результате украинского конфликта

Мирные россияне якобы не гибнут в результате украинского конфликта. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, информирует РИА Новости.
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