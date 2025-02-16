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Каллас заявила, что мирные россияне не гибнут в результате украинского конфликта

Каллас заявила, что мирные россияне не гибнут в результате украинского конфликта

Мирные россияне якобы не гибнут в результате украинского конфликта. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, информирует РИА Новости.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Сука
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21 час.
федор
Это мерзопакостная чухонка Кусочек Кала !
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20 час.
владимир
Эта Кака Фалос ,мразь конченная! Эту тварь под Курск, в СуДжу с голой жопой отправить!
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20 час.
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