БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"ВЫ – МЯСО": МИГРАНТСКАЯ ОХОТА НА ДЕТЕЙ В РОССИИ ОБЪЯВЛЕНА

"ВЫ – МЯСО": МИГРАНТСКАЯ ОХОТА НА ДЕТЕЙ В РОССИИ ОБЪЯВЛЕНА

ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS https://tsargrad.tv/articles/vy-mjaso-migrantskaja-ohota-na-. Дети мигрантов нападают на русских подростков, открыто хамят в адрес глав регионов, в которых проживают, создают там свои этнические банды.

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Комментарии
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Игорь Сипкин
через 2-3 года в России будет жарко, когда диаспоры захотят власти, автономных территорий в России (пример- Косово). Пока идёт подготовка будущих бойцов в закрытых клубах ММА, идёт закупка легального вооружения с помощью подкупа сотрудников силовых органов, внедрение в гос структуры как своими людьми, так и влияния с помощью коррупции
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