"ВЫ – МЯСО": МИГРАНТСКАЯ ОХОТА НА ДЕТЕЙ В РОССИИ ОБЪЯВЛЕНА

Игорь Сипкин

через 2-3 года в России будет жарко, когда диаспоры захотят власти, автономных территорий в России (пример- Косово). Пока идёт подготовка будущих бойцов в закрытых клубах ММА, идёт закупка легального вооружения с помощью подкупа сотрудников силовых органов, внедрение в гос структуры как своими людьми, так и влияния с помощью коррупции