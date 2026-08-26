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Его не забыли после Петрухи: почему большая карьера Годовикова так и не сложилась

Его не забыли после Петрухи: почему большая карьера Годовикова так и не сложилась

Николая Годовикова страна запомнила как Петруху — героя «Белого солнца пустыни». Казалось бы, такая роль должна была стать началом большой карьеры.

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