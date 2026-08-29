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Кабмин РФ продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября

Кабмин РФ продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября

Правительство РФ продлило запрет на экспорт дизтоплива компаниями-производителями до 30 сентября 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина.

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