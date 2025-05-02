Спецоперация Z: хроника главных военных событий 2 мая

«Герани-2» навестили перевалочные базы ВСУ в Запорожье и Краматорске, «Гиацинты-С» морпехов ЧФ поразили технику и пехоту противника в Сумской области, ударный коптер ГрВ «Днепр» разнёс в щепки украинский ДЗОТ под Ореховом, ФАБ-3000 уничтожила цех сборки БПЛА ВСУ в Херсонской области, танкисты ГрВ «Север» выбили пулемётный расчёт противника из укрепления в Волчанске и другие события спецоперации 2 мая.