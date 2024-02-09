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Пределы роста: как торможение в промпроизводстве отразится на ВВП

Пределы роста: как торможение в промпроизводстве отразится на ВВП

Промышленное производство в России практически остановило рост в конце 2023 года. Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) нашли сразу несколько причин для такого торможения.

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