Пределы роста: как торможение в промпроизводстве отразится на ВВП

Промышленное производство в России практически остановило рост в конце 2023 года. Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) нашли сразу несколько причин для такого торможения.
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