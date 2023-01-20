Сотрудники Госавтоинспекции в Томской области присоединились к акции «Студенческий десант»

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники Госавтоинспекции в Томской области совместно с заместителем председателя Общественного совета при региональном УМВД Сергеем Маховым организовали познавательную лекцию для первокурсников Томского базового медицинского колледжа.