Ефимов: на участках бывших промзон на востоке Москвы построят жильё по программе КРТ

В Восточном административном округе Москвы в настоящее время реализуют шесть проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые предусматривают реорганизацию участков четырёх бывших промзон, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.