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Русская весна

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Украине не хватает почти триллиона гривен даже на текущие зарплаты военным — заявили в Раде (ВИДЕО)

Украине не хватает почти триллиона гривен даже на текущие зарплаты военным — заявили в Раде (ВИДЕО)

Украине не хватает почти триллиона гривен даже на текущие зарплаты военным — заявили в Раде. По словам депутата от «Слуги народа» Богдана Кицака, дефицит средств составляет почти 1 трлн гривен, и речь идёт даже о финансировании нынешних выплат военнослужащим.

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