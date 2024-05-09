Медведев: новые нацисты поставили цель стереть с карты Россию

Цель новых нацистов заключается в том, чтобы стереть Россию с карты и заставить весь мир жить по бандитским понятиям, о чем в статье «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI» рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.