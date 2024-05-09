Цель новых нацистов заключается в том, чтобы стереть Россию с карты и заставить весь мир жить по бандитским понятиям, о чем в статье «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI» рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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