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Кугрышев продолжит карьеру в «Витязе». Клуб забрал игрока из списка отказов «Спартака»

Дмитрий Кугрышев продолжит карьеру в «Витязе». Подмосковный клуб забрал нападающего из списка отказов «Спартака», сообщает пресс-служба КХЛ.

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