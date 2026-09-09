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Большинство жителей Европы считают, что ситуация в регионе ухудшилась за последние пять лет

Большинство жителей Европы считают, что ситуация в регионе ухудшилась за последние пять лет

Опрос проводился в шести странах ЕС и Великобритании. Главными вызовами европейцы назвали войну в Украине (43%) и экономические проблемы (33%).

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