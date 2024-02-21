Усиление российских спецслужб, конец Qiwi Банка и что для ВСУ значит потеря Авдеевки

Российские спецслужбы учли ошибки последних лет, на которые указали журналисты, и стали еще опаснее. Об этом пишет The Economist со ссылкой на исследование британского аналитического центра Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии