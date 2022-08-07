Австрийский политик назвал политику ЕС в отношении России шизофренией

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Европейские лидеры ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения антироссийских санкций, заявил австрийский политик, кандидат в президенты Геральд Гросс в эфире передачи Fellner! LIVE на канале OE24.