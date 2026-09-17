Демография в современной России и СССР

Рождаемость в России остаётся ниже уровня простого воспроизводства населения: суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — около 1,37–1,4 (нужно 2,1).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Оптимизация с обратным знаком: почему экономия на региональных больницах — это ложная бережливость
- Цифровой камуфляж и асфальт реальности: как медийный боец поп-ММА получил жёсткий урок в Северной Осетии
- Приоритет своим: как введение ценза оседлости меняет правила миграционной и социальной политики Ханты-Мансийска
Свежие комментарии
- Миф о «ценных ино...
- Миф о «ценных ино...
- Миф о «ценных ино...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым