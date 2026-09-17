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Аргументы недели

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Демография в современной России и СССР

Демография в современной России и СССР

Рождаемость в России остаётся ниже уровня простого воспроизводства населения: суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — около 1,37–1,4 (нужно 2,1).

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