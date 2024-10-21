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Лента новостей Крыма

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Рядовой Яша на посту: овчарка спасает крымчан на СВО, указывая на места с минами

Рядовой Яша на посту: овчарка спасает крымчан на СВО, указывая на места с минами

У прославленного лабрадора Сарделя, удостоенного звания «Народный Герой» за боевые заслуги на специальной военной операции, появился единомышленник.

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