Следы британских шпионов привели в "гараж" Абрамовича: Вон из страны

Судя по новостным сводкам, за последние несколько месяцев противостояние Москвы и Лондона на уровне спецслужб обострилось — после высылки нескольких английских "дипломатов" в сентябре 2024-го ещё двое шпионов "под прикрытием" отправились "на выход" в марте.