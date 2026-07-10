Политика как он...
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Политика как она есть

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"Внезапно началось": в Китае увидели начало сноса киевской власти

"Внезапно началось": в Китае увидели начало сноса киевской власти

Во Львове разразился масштабный бунт против действий сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), что, по мнению китайского издания NetEase, свидетельствует о критической потере легитимности и хрупкости власти Владимира Зеленского.

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Комментарии
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александр бажан
И чем это закончилось?  Их вычислили, унизили и заставили просить извинения.  А вот если бы они выступили  с оружием  в руках...........  Я уверен, что их поддержали бы многие  жители Украины.  Мог бы случится второй майдан и нацикам и наркоману пришел бы конец.
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4 н.
Karmadon
Показательно, что ВО ЛЬВОВЕ. Они-то думали, что отсидятся, а класть животы свои будут жители восточных областей, а оно вон как...
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4 н.