"Внезапно началось": в Китае увидели начало сноса киевской власти

александр бажан

И чем это закончилось? Их вычислили, унизили и заставили просить извинения. А вот если бы они выступили с оружием в руках........... Я уверен, что их поддержали бы многие жители Украины. Мог бы случится второй майдан и нацикам и наркоману пришел бы конец.