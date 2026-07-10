Во Львове разразился масштабный бунт против действий сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), что, по мнению китайского издания NetEase, свидетельствует о критической потере легитимности и хрупкости власти Владимира Зеленского.
"Внезапно началось": в Китае увидели начало сноса киевской власти
Комментарии
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александр бажан
И чем это закончилось? Их вычислили, унизили и заставили просить извинения. А вот если бы они выступили с оружием в руках........... Я уверен, что их поддержали бы многие жители Украины. Мог бы случится второй майдан и нацикам и наркоману пришел бы конец.
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4 н.
Karmadon
Показательно, что ВО ЛЬВОВЕ. Они-то думали, что отсидятся, а класть животы свои будут жители восточных областей, а оно вон как...
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4 н.
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