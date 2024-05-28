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Военные новости ★ спецоперация

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Минобороны Франции закупило дополнительные противокорабельные ракеты Exocet MM40

Минобороны Франции закупило дополнительные противокорабельные ракеты Exocet MM40 B3C Минобороны Франции закупило дополнительные противокорабельные ракеты Exocet MM40 B3C19 апреля 2024 года Генеральная дирекция по вооружению (DGA) Минобороны Франции заказала ведущему европейскому разработчику ракетных систем Matra BAE Dynamics Aérospatiale (MBDA) противокорабельные ракеты Exocet 40 Block 3C (MM40 B3C) для оснащения фрегатов первого класса ВМС Франции.

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