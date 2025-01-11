Украинские военные ели кофе на позициях под Курахово в ДНР из-за отсутствия снабжения и голода. Об этом РИА Новости рассказал штурмовик из отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск с позывным Маныч.
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