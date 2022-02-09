iPhone можно будет использовать как POS-терминал

Компания Apple представила новую возможность для iPhone - приём бесконтактных платежей.Сообщается, что уже в этом году предприниматели, имеющие iPhone и установленную на нем специальное партнерское приложение, смогут принимать бесконтактные платежи.
Компания Apple представила новую возможность для iPhone - приём бесконтактных платежей.Сообщается, что уже в этом году предприниматели, имеющие iPhone и установленную на нем специальное партнерское приложение, смогут принимать бесконтактные платежи.
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